"Мяч на стороне россиян". Сибига назвал письмо Зеленского "шансом" для Путина

Приблизить завершение войны в Украине может встреча президентов Украины и США, поскольку в переговорах есть "пробуксовка". В то же время письмо президента Украины является "шансом" для российского диктатора.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона.

"Я считаю, что это письмо, это обращение, открытое обращение президента Зеленского к Путину - это письмо-шанс для самого же Путина", - подчеркнул министр.

Он добавил, что документ был зарегистрирован и распространен также на площадках международных организаций, включая ООН, Совет Европы, ОБСЕ.

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По словам Сибиги, месседж письма - реальная ситуация, в которой сегодня находится Украина и Россия. Кроме того, это шанс для Москвы закончить войну в короткой перспективе, учитывая, что происходит на фронте и в российской экономике.

"Президент Зеленский дает объективную картину, которую, мы надеемся, тоже прочитает президент Путин в отличие от тех псевдодокладов, бравурных докладов, которые ему подают его приближенный круг. Украина хочет закончить войну", - подчеркнул глава МИД.

"Пробуксовка" в переговорах

Он отметил, что Украина имеет реальные предложения, как достичь "достойного, справедливого" мира. Сибига добавил, что сейчас фиксируется "пробуксовка" в американском переговорном треке в связи с перефокусировкой внимания американской стороны на Ближний Восток.

"У нас нет времени медлить. Мы хотим поддерживать высокую динамику переговорного процесса. И мы дошли до той фазы, до той стадии, когда именно встреча на уровне лидеров может действительно приблизить справедливый мир, достойный мир. И президент Зеленский об этом четко отмечает в своем письме", - сказал министр.

Письмо - это шанс для Путина

Сибига отметил, что Украина существенно нарастила свою переговорную позицию благодаря мужеству украинских воинов, "дальнобойным санкциям", уникальной экспертизе закрывать небо и умением защитников сбивать российские воздушные объекты. Он подчеркнул, что "это письмо - шанс для Путина".

"Теперь мяч на стороне россиян, потому что Украина в очередной раз публично показала свою позицию. Мы готовы заканчивать войну дипломатическим способом, имея сегодня на поле боя самые сильные позиции за последний год", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, абсурдные предложения россиян президенту Украины приехать в Москву неприемлемы - это очередная манипуляция и попытка избежать этой встречи.

Реакция на письмо от европейских партнеров

"Я сейчас готовлю доклад президенту о реакции, глобальной реакции, специальную таблицу заполняем, и мировых лидеров, и отдельных столиц, и официально, и непублично, так она есть. Все понимают, кто на сегодня заинтересован в продолжении войны. Путин. И президент Зеленский публично еще раз это показал", - подчеркнул Сибига.

Он также объяснил, почему украинский президент выбрал нетипичный для современной дипломатии формат открытого письма.

"Мне кажется, что Украина доказала, что одна из ее сильных сторон сейчас в переговорах - это асимметрия. И мне кажется, что это также особый, даже не стиль, а особый вид дипломатии главы государства, президента Зеленского, вот такие асимметричные шаги", - сказал министр.

По его словам, Украина получила много положительных отзывов от опытных дипломатов, от европейских коллег по оформлению и направлению письма.

Приговор для России

Сибига сообщил, что от российской стороны единственной реакцией на письмо Владимира Зеленского было заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

"Президент Украины дал четкую оценку тому, что сейчас происходит. Это фактически приговор для российской стороны, учитывая те тенденции, которые будут только наращиваться, а поддержка Украины только будет усиливаться", - подчеркнул он.

Глава МИД подчеркнул важность поддержки письма теми партнерами, кого слышит Россия. По его словам, Киев обращается к ним для того, чтобы обеспечить встречу между президентами Украины и России.