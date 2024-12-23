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Сколько добровольцев подали заявления в Украинский легион в Польше: ответ посла

Понедельник 23 декабря 2024 08:39
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Сколько добровольцев подали заявления в Украинский легион в Польше: ответ посла Фото: Василий Боднар, посол Украины в Польше (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украинский легион, который сейчас формируется в Польше, подано более тысячи заявлений. Для добровольцев польская сторона обеспечивает "достаточно серьезные условия" для базовой военной подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Боднара в интервью "Суспільному".

"Не скажу сейчас по количеству, поскольку это пока по просьбе Министерства обороны держится как закрытая информация. Всего мы имеем более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией. Мы надеемся, что это количество будет постоянно расти", - рассказал посол.

Боднар добавил, что после базовой военной подготовки, в зависимости от специализации бойца происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций

"И уже после этого идет формирование в соответствующее военное подразделение на территории Украины, где те, кто записался в Украинский легион, уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части", - пояснил он.

Украинский легион в Польше

Украинский легион в Польше представляет собой добровольческое формирование, созданное для граждан Украины, которые находятся за рубежом, в частности на территории Польши, и стремятся поддержать оборону своей страны в условиях масштабной войны.

Эта инициатива позволяет украинцам, временно или постоянно проживающим за пределами Родины, приобщиться к военным тренировкам и подготовке, чтобы в будущем участвовать в защите Украины.

В октябре в польском городе Люблин стартовал набор в ряды Украинского легиона. Призывной пункт функционирует ежедневно с 9:00 до 17:00.

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