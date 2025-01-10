"Украинский легион" в Польше: вторая группа добровольцев подписала контракт с ВСУ
Вторая группа добровольцев "Украинского легиона" в Польше подписала контракт с ВСУ. Они уже начали подготовку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Так, 10 января в Генеральном консульстве Украины в Люблине состоялось подписание контрактов второй группой граждан Украины, проживающих за рубежом, для прохождения военной службы в рядах "Украинского легиона".
"Мы приняли в ряды подразделения больше рекрутов, чем в ноябре. Это свидетельствует о росте доверия наших граждан к этой инициативе. К нам идут мотивированные люди, осознающие свой выбор", - заявил представитель командования подразделения, подполковник Петр Горкуша.
В Польше вторая группа добровольцев "Украинского легиона" подписала контракт с ВСУ (mod.gov.ua)
Он также отметил, что к "Украинскому легиону" впервые присоединились женщины, которые выбрали специальности, связанные с медициной и связью.
Большинство новых добровольцев проживают в Польше, но также есть граждане Украины из Дании, Чехии, Германии, Литвы и других стран Европы. По словам Горкуши, рекрутинговый центр "Украинского легиона" получил уже около 1300 заявлений на прохождение службы.
После подписания контрактов группа добровольцев отправилась в один из учебно-тренировочных центров вооруженных сил Польши для прохождения базовой военной подготовки. Обучение будет проходить под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения стран НАТО.
Первая группа "Украинского легиона"
В середине ноября в Люблине первые добровольцы подписали контракт на прохождение службы в "Украинском легионе".
Они уже успешно завершили один из этапов подготовки и были направлены в пункт временной дислокации в Украине.
Далее они продолжат обучение по военным специальностям в учебных центрах стран НАТО или в тренировочных центрах в Украине.
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