Первые добровольцы Украинского легиона уже прибыли в Украину из Польши, - посол

В Украину начали прибывать добровольцы, которые вступили в Украинский легион в Польше. Они продолжат обучение.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии " Радио Свобода " заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Он отметил, что обучение первых добровольцев продолжится на украинских полигонах. При этом дипломат не уточнил, сколько именно добровольцев прибыло в Украину.

По словам Боднара, Украинский легион - это история успеха, из которой некоторые политики и российская пропаганда пытаются сделать сделать негативный факт.

"Процесс (набора - ред.) , конечно, мы хотели бы, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступна во всех странах ЕС, а возможно и за океаном. Стимулировать мы можем только добровольное поощрение, это абсолютно добровольное подразделение. Наши граждане, которые к нему приглашаются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию по хорошей подготовке", - добавил посол.