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Первые добровольцы Украинского легиона уже прибыли в Украину из Польши, - посол

Понедельник 23 декабря 2024 17:59
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Первые добровольцы Украинского легиона уже прибыли в Украину из Польши, - посол Иллюстративное фото: украинские добровольцы начали прибывать в Украину из Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украину начали прибывать добровольцы, которые вступили в Украинский легион в Польше. Они продолжат обучение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Он отметил, что обучение первых добровольцев продолжится на украинских полигонах. При этом дипломат не уточнил, сколько именно добровольцев прибыло в Украину.

По словам Боднара, Украинский легион - это история успеха, из которой некоторые политики и российская пропаганда пытаются сделать сделать негативный факт.

"Процесс (набора - ред.) , конечно, мы хотели бы, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступна во всех странах ЕС, а возможно и за океаном. Стимулировать мы можем только добровольное поощрение, это абсолютно добровольное подразделение. Наши граждане, которые к нему приглашаются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию по хорошей подготовке", - добавил посол.

Украинский легион

Напомним, власти Польши согласились сформировать Украинский легион из граждан Украины, которые проживают в странах Европы. Сейчас добровольцев обучают на территории Польши. Также польские власти обязались их вооружить.

Как отмечал еще 8 октября заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, что за день после начала набора в Украинский легион 196 украинцев подали заявки.

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