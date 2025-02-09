В феврале будет третий набор добровольцев в Украинский легион в Польше, - посол

Фото: группа с первого набора уже в Украине (Getty Images)

Уже в этом месяце в Польше стартует третий набор добровольцев в Украинский легион. Предыдущие две группы уже сформированы.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью TVN 24.