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В феврале будет третий набор добровольцев в Украинский легион в Польше, - посол

Воскресенье 09 февраля 2025 18:59
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В феврале будет третий набор добровольцев в Украинский легион в Польше, - посол Фото: группа с первого набора уже в Украине (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Уже в этом месяце в Польше стартует третий набор добровольцев в Украинский легион. Предыдущие две группы уже сформированы.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью TVN 24.

Во время беседы была затронута тема формирования Украинского легиона. Посол анонсировал, что в феврале состоится третий набор. Однако на вопрос, сколько есть желающих, ответил, что не может назвать цифру.

"Нам запретило Министерство обороны", - добавил он.

Боднар сообщил, что два набора состоялись, и первая группа уже находится в Украине. Что касается второй, сейчас она проходит практику в Польше.

"Этот процесс продолжается", - подчеркнул посол Украины.

Напомним, что первые добровольцы, которые вступили в Украинский легион в Польше, начали прибывать в Украину в конце декабря 2024 года. Как сообщалось, они продолжат обучение.

В начале января 2025 года стало известно, что вторая группа добровольцев подписала контракт с Вооруженными силами Украины. После этого они начали подготовку.

Также Боднар сообщил в декабре, что в Украинский легион, который формируется в Польше, подано более тысячи заявлений от людей, которые желают присоединиться.

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