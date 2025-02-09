У лютому будет третій набір добровольців до Українського легіону у Польщі, - посол

Вже у цьому місяці у Польщі стартує третій набір добровольців до Українського легіону. Попередні дві групи вже сформовані.

Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням його інтерв'ю TVN 24 .

Боднар поінформував, що два набори відбулися, і перша группа вже перебуває в Україні. Щодо другої, наразі вона проходить практику у Польщі.

Під час бесіди була порушена тема щодо формування Українського легіону. Посол анонсував, що у лютому відбудеться третій набір. Проте на запитання, скільки є бажаючих, відповів, що не може назвати цифру.

Нагадаємо, що перші добровольці, які вступили до Українського легіону в Польщі, почали прибувати в Україну наприкінці грудня 2024 року. Як повідомлялося, вони продовжать навчання.

На початку січня 2025 року стало відомо, що друга група добровольців підписала контракт зі Збройними силами України. Після цього вони почали підготовку.

Також Боднар повідомив у грудні, що до Українського легіону, який формується в Польщі, подано понад тисячу заяв від людей, які бажають приєднатися.

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