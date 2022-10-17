Украинка Калинина улучшила позиции в топ-50 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина поднялась на две ступени классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее соотечественницы в свою очередь ухудшили положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

25-летняя первая ракетка Украины поднялась на 43-е место в рейтинге теннисисток-профессионалок. Прогресс украинки в течение недели – две позиции.

Калинина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира WTA в румынском Клуже. Там она в трех сетах уступила россиянке Блинковой (7:6, 1:6, 3:6). Перед поражением украинка успела выбить из соревнований канадку Бушар и бельгийку Бонавентюр.

Соотечественницы Калининой в топ-100 потеряли позиции. В частности, Марта Костюк потеряла две строчки и опустилась на 58-е место. Еще хуже дела у Леси Цуренко (98-е) и Даяны Ястремской (99-е).

Безусловным лидером обновленного рейтинга лучших теннисисток планеты осталась полька Ига Свентек (10835 очков), накануне выигравшая турнир в Сан-Диего. В тройке сильнейших удержались туниска Онс Жабер и Анетт Контавейт из Эстонии.