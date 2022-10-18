Третья ракетка Украины досрочно завершила сезон: что случилось

Украинская теннисистка Леся Цуренко объявила о прекращении выступлений до следующего года. Паузу она использует для лечения старой травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсменки .

33-летняя украинка больше не выйдет на корт в этом году. Опытная теннисистка уделит время травмированному локтю.

"К сожалению, вынуждена завершить выступления на турнирах в этом году, чтобы полечить локоть", – заявила Цуренко и уточнила, что это "не операция – просто много лечения, иногда болезненного".

Спортсменка призналась, что повреждение более 3 лет мешает ей стабильно выступать. Именно с больным локтем связаны частые снятия украинки с турниров. В 2022 году Цуренко покинула ряд соревнований досрочно, в том числе в Истборне и Будапеште.

В этом году украинка из турниров "Большого шлема" лучше всего выступила на Уимблдоне. Там 33-летняя теннисистка дошла до 3-го раунда, где в трех сетах уступила немке Нимайер.

Ранее украинка Людмила Киченок поделилась эмоциями от попадания на Итоговый турнир-2022 в паре с латышкой Остапенко. WTA Finals состоится в Далласе, а до этого украинско-латвийский дуэт выступит в Гвадалахаре.