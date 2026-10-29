Трагедия на перроне в Днепре и убитые дети в Чернигове: что известно о последствиях атак РФ

Российская армия днем 29 октября нанесла серию ударов по гражданским объектам в Днепре, Чернигове, Кременчуге и Запорожье. В результате атак есть десятки погибших и раненых, среди которых дети.

РБК-Украина в материале собрало главное о последствиях вражеских атак в городах.

Удар по вокзалу в Днепре

29 октября около 11 утра враг ударил реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре, где стояла обычная электричка и пассажирский поезд.

Удар пришелся на платформу, где находился пассажирский поезд № 866 Днепр - Запорожье, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Как рассказали в УЗ, перед ударом был объявлен повышенный уровень опасности. В то же время, на платформе оставалось значительное количество людей.

Воздушное командование "Восток" сообщило, что враг в целом

направил на Днепропетровщину 4 реактивных дрона: три удалось уничтожить, один - попал в перрон.

В настоящее время известно по меньшей мере о 14 погибших и 14 раненых в Днепре.

По словам гендиректора больницы "Мечникова", которого цитирует "Суспільне", шесть человек в крайне тяжелом состоянии, у раненых десятки ран на теле от обломков. Из них четыре человека уже оперируют, еще двоих пытаются стабилизировать для оперативного вмешательства.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что среди тяжелораненых есть 11-летний мальчик, мужчины 40 и 53 лет и 26-летняя женщина.

На очередной террористический акт РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, обнародовав кадры с места происшествия.

Он подчеркнул, что этот удар - очередное доказательство того, что санкционное давление на страну-агрессора не должно ослабевать.

"Сколько таких террористических ударов нанесла Россия по нашим людям уже после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетики вместо того, чтобы пойти на деэскалацию. Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы на российскую эскалацию: санкции против Москвы и ее войны война. Время новых, более сильных санкционных шагов ЕС, Америки и G7", - подчеркнул президент.

В связи с аварией на оборудовании ДТЭК выключены трансформаторные подстанции электротранспорта в Днепре. Приостановлено движение трамваев №5, 11, 18, 19 и троллейбусов №2, 19, А, Б, передает "Суспільне".

Атака на центр Чернигова

На Чернигов враг направил ракету-дрон "Бандероль", которая попала прямо по центру.

На месте загорелись автомобили, магазины, поврежденные квартиры в домах, расположенных рядом.

Последствия атаки на Чернигов 29 октября (DSNSCHERNIHIV)

"Среди дня враг ударил по Чернигову "Бандеролью". Просто по центру города. Как раз тогда, когда на улицах людно", - написал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Последствия атаки на Чернигов 29 октября (DSNSCHERNIHIV)

Враг убил двоих детей - это девочки, которым было всего по 15 лет. Еще по меньшей мере 23 человека пострадали, среди них 4 детей.

Среди пострадавших 4 детей в возрасте 10 месяцев 10,16 и 17 лет.

Последствия атаки на Чернигов 29 октября (DSNSCHERNIHIV)

Из-за удара сменили движение общественного транспорта на проспекте Победы. В настоящее время транспорт курсирует в объезд поврежденного участка.

Под ударом многоэтажка в Кременчуге

В этот же день враг нанес удар в районе жилой застройки в городе Кременчуг Полтавской области.

Вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом. Повреждены квартиры, во дворе жилых домов загорелись автомобили.

Оккупанты атаковали жилую застройку в Кременчуге (t.me/poltavskaOVA)

Сейчас известно о по меньшей мере 19 пострадавших, среди них пятеро детей. Предварительно, 3 человека погибли.

Удар по маршрутке в Запорожье

В центре Запорожья враг попал FPV-дроном о маршрутном такси.

В настоящее время известно об одном раненом, сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин и показал фото последствий.