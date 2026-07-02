ЕС готовится срочно принять пакет санкций против РФ за удар по Киеву
На следующей неделе Европейский Союз попытается утвердить небольшой санкционный пакет против России в ответ на массированную атаку по Киеву ночью 2 июля.
Как передает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил журналистам.
По его словам, сегодняшний очередной массированный обстрел Украины получил скорую реакцию со стороны Евросоюза, где уже объявили о подготовке нового санкционного ответа.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас четко заявила, что одних слов осуждения сегодня недостаточно, и анонсировала введение дополнительных ограничений против компаний, поддерживающих и финансирующих российский военно-промышленный комплекс.
"То есть уже на следующей неделе ЕС попытается утвердить небольшой санкционный пакет. В него войдут новые юридические лица российского ВПК - в том числе и те предприятия, компании и субъекты, которые мы, как украинская сторона, детально проанализировали, верифицировали и предложили нашим европейским партнерам для внесения в списки", - сообщил Власюк.
Он отметил, что Кремль должен быть четким и бескомпромиссным сигналом: каждая масштабная атака на украинские города, каждый акт террора против гражданского населения должен получать не только жесткий военный ответ на поле боя, но и немедленный экономический удар.
"Мы должны системно и последовательно повышать цену войны для агрессора, лишая российский ВПК технологий и ресурсов для производства оружия. Ожидаем скорейшего утверждения этих решений нашими международными партнерами", - добавил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики.
Массированная атака на Киев
Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила новую массированную атаку на Украину . Основное направление удара - Киев.
Враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов.
По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 570 средств воздушного нападения: 496 ударных беспилотников и 74 ракеты разных типов.
В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в семи районах Киева.
В частности, в Шевченковском районе вспыхнуло трехэтажное нежилое здание - подстанция скорой медицинской помощи.
Всего в Киеве зафиксировано повреждение и разрушение более чем на 30 локациях во всех районах столицы. Есть значительные прямые попадания в жилые дома. Уже известно о 18 погибших и около 90 пострадавших. Под завалами до сих пор ищут людей.
Все детали атаки, данные о жертвах и пострадавших - в материале РБК-Украина.
Руководители Евросоюза, ПАСЕ, Европарламента и ряда стран уже отреагировали на ночной удар России по Киеву, пообещав новые санкции и дальнейшую поддержку Украины.