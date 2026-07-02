ЕС готовится срочно принять пакет санкций против РФ за удар по Киеву

На следующей неделе Европейский Союз попытается утвердить небольшой санкционный пакет против России в ответ на массированную атаку по Киеву ночью 2 июля.

Как передает РБК-Украина , об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил журналистам.

По его словам, сегодняшний очередной массированный обстрел Украины получил скорую реакцию со стороны Евросоюза, где уже объявили о подготовке нового санкционного ответа.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас четко заявила, что одних слов осуждения сегодня недостаточно, и анонсировала введение дополнительных ограничений против компаний, поддерживающих и финансирующих российский военно-промышленный комплекс.

"То есть уже на следующей неделе ЕС попытается утвердить небольшой санкционный пакет. В него войдут новые юридические лица российского ВПК - в том числе и те предприятия, компании и субъекты, которые мы, как украинская сторона, детально проанализировали, верифицировали и предложили нашим европейским партнерам для внесения в списки", - сообщил Власюк.

Он отметил, что Кремль должен быть четким и бескомпромиссным сигналом: каждая масштабная атака на украинские города, каждый акт террора против гражданского населения должен получать не только жесткий военный ответ на поле боя, но и немедленный экономический удар.

"Мы должны системно и последовательно повышать цену войны для агрессора, лишая российский ВПК технологий и ресурсов для производства оружия. Ожидаем скорейшего утверждения этих решений нашими международными партнерами", - добавил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики.