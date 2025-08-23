ua en ru
Трамп обещает разместить Нацгвардию в Чикаго и Нью-Йорке: будет бороться с преступностью

Суббота 23 августа 2025 05:37
Трамп обещает разместить Нацгвардию в Чикаго и Нью-Йорке: будет бороться с преступностью Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

После успешной кампании по снижению уровня преступности в Вашингтоне, федеральное правительство США планирует разместить Национальную гвардию в Чикаго и Нью-Йорке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Глава государства отметил, что его администрация "сделает наши города очень, очень безопасными".

"Я думаю, что следующим нашим шагом после Вашингтона будет Чикаго, а затем мы поможем Нью-Йорку. И это даже не будет сложно", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

Президент похвалил сотни гвардейцев, которые сейчас развернуты в Вашингтоне, и отметил, что готов "привлечь регулярные войска", чтобы поддержать его кампанию для снижению уровня преступности в городе.

"Мне действительно за честь, что Национальная гвардия проделала такую невероятную работу, сотрудничая с полицией, и нам не пришлось привлекать регулярные войска, что мы хотели бы сделать. После того, как мы закончим здесь, мы поедем в другое место и также сделаем его безопасным", - сказал глава Белого дома.

Трамп убежден, что развертывание Нацгвардии в Вашингтоне способствовали снижению уровня преступности в городе. Он назвал неделю без убийств "чудом", несмотря на то, что такие недели в столице уже случались несколько раз в этом году.

Реакция мэрий Чикаго и Нью-Йорка

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил, что серьезно относится к заявлениям президента Трампа.

Однако, по его словам, город не получал никаких официальных сообщений от администрации о дополнительном развертывании федеральных правоохранительных органов или военных сил.

Он отметил, что за последний год в городе существенно уменьшилось количество убийств, ограблений и стрельбы.

Джонсон выразил обеспокоенность "последствиями любого незаконного развертывания войск Нацгвардии в Чикаго" и назвал подход президента "нескоординированным, неоправданным и необоснованным".

"Незаконное развертывание Национальной гвардии в Чикаго, может спровоцировать напряженность между жителями и правоохранительными органами, а мы знаем, что доверие между полицией и жителями является основой для построения безопасных общин", - сказал городской председатель.

Однако Трамп назвал Джонсона "некомпетентным", утверждая, что город стал опасным под его руководством, и пообещал вмешаться с помощью федерального правительства.

"Когда мы будем готовы, мы вмешаемся и наведем порядок в Чикаго, так же как мы это сделали в Вашингтоне", - сказал президент.

Тем временем губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул заявила, что попытка Трампа "применить военную силу", отправив Нацгвардию в Нью-Йорк, "подрывает значительную работу, которая выполняется на уровне штата" для снижения преступности.

А губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер ответил на слова Трампа в соцсетях, назвав "авторитарный захват крупных городов" тем, чего "люди совсем не хотят".

Антикриминальная кампания в Вашингтоне

11 августа Дональд Трамп объявил в Вашингтоне и округе Колумбия чрезвычайное положение в сфере общественной безопасности.

После этого президент привлек Нацгвардию для помощи в "восстановлении закона и порядка" и пообещал очистить столицу от "трущоб".

Позже губернаторы-республиканцы из шести штатов дополнительно отправили в Вашингтон более 1100 военных Нацгвардии.

За последние семь дней администрация Трампа неоднократно приписывала себе заслугу в снижении уровня преступности в Вашингтоне.

Однако мэр американской столицы Мюриэл Боузер заявила, что в городе уже два года фиксируется снижение уровня преступности. Такая статистика фиксировалась задолго до повторного избрания Трампа на пост президента.

В четверг, 21 августа, Трамп заявлял о намерении патрулировать улицы Вашингтона вместе с военными и полицейскими.

