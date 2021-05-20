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Рада призначила першого віце-прем'єра - міністра розвитку економіки

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Київ, Четвер 20 травня 2021 13:25
Рада призначила першого віце-прем'єра - міністра розвитку економіки Фото: глава Мінекономіки Олексій Любченко (facebook.com TaxUkraine)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада призначила першого віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку економіки. Ним став голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 293 парламентарія. Відразу після призначення перший віце-прем'єр склав присягу члена Кабінету міністрів.

Що відомо про нового першого віце-прем'єра

До призначення Любченко був головою Державної податкової служби.

З вересня 2009 по червень 2011 року він був заступником голови Державної податкової адміністрації. Потім по лютий 2012 року обіймав посаду директора Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби.

У 2012-2014 роках - був помічником депутата VII скликання Верховної ради Віктора Тимошенка.

З лютого 2012 по липень 2014 року обіймав посаду першого віце-президента ПАТ "Украгрохімхолдинг".

З липня 2014 по 2015 рік був радником глави відділу радників Департаменту забезпечення діяльності Служби Державної фіскальної служби.

З жовтня 2015-го став першим віце-президентом ВАТ "Украгрохімхолдинг".

А вже 29 квітня 2020 року розпорядженням Кабінету міністрів його призначили головою Державної податкової служби.

Нагадаємо, вчора глава уряду Денис Шмигаль вніс подання на призначення трьох міністрів.

Кабінет міністрів у середу призначив тимчасового виконуючого обов'язки міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Їм стала заступник міністра Ірина Новікова.

Як писало РБК-Україна, раніше Верховна рада звільнила міністра економіки Ігоря Петрашка після того, як він написав заяву про відставку за власним бажанням.

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