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Комітет ВР рекомендував призначити Любченка міністром економіки

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Україна, Середа 19 травня 2021 19:02
Комітет ВР рекомендував призначити Любченка міністром економіки Фото: комітет ВР схвалив кандидатуру Любченка (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: Андрій Василюк

Профільний комітет Верховної Ради України рекомендував призначити голову Державної податкової служби Олексія Любченка першим віце-прем'єром, міністром економіки. Голосування за його кандидатуру має відбутися завтра, 20 травня.

Про це повідомив нардеп, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у своєму Telegram-каналі.

"Комітет з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка Першим віце-прем'єром, міністром економіки", - йдеться в повідомленні.

Нардеп заявив, що повністю підтримує рішення комітету.

"Переконаний, в залі з призначенням питань також не буде. З кадрових питань завтра і почнемо", - написав Гетьманцев.

Нагадаємо, 18 травня голова уряду Денис Шмигаль вніс подання на призначення трьох міністрів. Йдеться про вакантні посади глав Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.

Кабінет міністрів у середу призначив тимчасового виконуючого обов'язки міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Їм стала заступник міністра Ірина Новікова.

Як писало РБК-Україна, 18 травня Верховна рада звільнила міністра економіки Ігоря Петрашка після того, як він написав заяву про відставку за власним бажанням.

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