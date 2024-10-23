Ляшко сделал заявление о возможной отставке из Минздрава

"Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭКов. Я назначаю и увольняю руководителя Центральной медико-санитарной комиссии, который был вчера уволен моим приказом. Поверьте, заявление написать наверняка проще, чем реформировать МСЭК", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров по ситуации со злоупотреблениями МСЭК - главой Минздрава Виктором Ляшко и министром социальной политики Оксаной Жолнович.