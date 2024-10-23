RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Ляшко сделал заявление о возможной отставке из Минздрава

Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал вопрос своей возможной отставки на фоне скандала с МСЭК. Он заявил, что написать заявление на увольнение проще, чем провести реформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко во время брифинга.

"Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭКов. Я назначаю и увольняю руководителя Центральной медико-санитарной комиссии, который был вчера уволен моим приказом. Поверьте, заявление написать наверняка проще, чем реформировать МСЭК", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров по ситуации со злоупотреблениями МСЭК - главой Минздрава Виктором Ляшко и министром социальной политики Оксаной Жолнович.

Скандал с МСЭК

Недавно разразился скандал с руководительницей Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяной Крупой, подозреваемой в многочисленных фактах коррупции. Во время обысков у нее обнаружили почти 6 млн долларов.

Выяснилось, что в Хмельницкой области 50 прокуроров могли купить инвалидность с помощью Крупы. На фоне скандала главу Хмельницкой облпрокуратуры уволили с должности.

Вчера, 22 октября, генпрокурор Андрей Костин сообщил, что уходит с поста из-за скандалов с "инвалидностью" прокуроров. Также вчера президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024 года. В Украине проверят решение МСЭК по установлению инвалидности чиновникам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украины