Ляшко сделал заявление о возможной отставке из Минздрава

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал вопрос своей возможной отставки на фоне скандала с МСЭК. Он заявил, что написать заявление на увольнение проще, чем провести реформу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко во время брифинга.
"Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭКов. Я назначаю и увольняю руководителя Центральной медико-санитарной комиссии, который был вчера уволен моим приказом. Поверьте, заявление написать наверняка проще, чем реформировать МСЭК", - заявил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров по ситуации со злоупотреблениями МСЭК - главой Минздрава Виктором Ляшко и министром социальной политики Оксаной Жолнович.
Недавно разразился скандал с руководительницей Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяной Крупой, подозреваемой в многочисленных фактах коррупции. Во время обысков у нее обнаружили почти 6 млн долларов.
Выяснилось, что в Хмельницкой области 50 прокуроров могли купить инвалидность с помощью Крупы. На фоне скандала главу Хмельницкой облпрокуратуры уволили с должности.
Вчера, 22 октября, генпрокурор Андрей Костин сообщил, что уходит с поста из-за скандалов с "инвалидностью" прокуроров. Также вчера президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024 года. В Украине проверят решение МСЭК по установлению инвалидности чиновникам.
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