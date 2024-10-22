Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров: о ком речь

Президент Владимир Зеленский заявил, что был не удовлетворен докладами двух министров относительно ситуации со скандалами МСЭК.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, в Украине должна быть персональная ответственность и кадровые решения из-за ситуации со скандалами по МСЭК. В частности, будет происходить полный аудит пенсий и других начислений всем должностным лицам, которые организовали себе инвалидности.

Также Зеленский заявил, что заслушал сегодня доклады по этой ситуации от министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович.

"Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины. Отдельно нужно пройтись по всем горизонтали местной власти", - сказал Зеленский.

Напомним, Жолнович был назначен на должность главы Минсоцполитики 19 июля 2022 года. А Ляшко с 11 марта 2020 года был главным санитарным врачом Украины, а 20 мая 2021 года возглавил Минздрав.

Скандалы из МСЭК

Скандалы вокруг МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) в Украине связаны с коррупцией, необоснованными решениями по установлению инвалидности и злоупотреблением должностными лицами системы. Часто поступали жалобы на взяточничество, когда за получение или продление группы инвалидности нужно было платить большие суммы. Кроме того, выявляли случаи неправомерного присвоения статуса инвалидности отдельным лицам, в частности госслужащим, для получения пенсионных или других выплат.