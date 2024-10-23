Ляшко зробив заяву про свою можливу відставку з МОЗ

Скандал з МСЕК

Нещодавно спалахнув скандал з керівницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяною Крупою, яку підозрюють у численних фактах корупції. Під час обшуків у неї знайшли майже 6 млн доларів.

З'ясувалося, що у Хмельницькій області 50 прокурорів могли "купити" інвалідність за допомогою Крупи. На тлі скандалу голову Хмельницької облпрокуратури звільнили з посади.

Вчора, 22 жовтня, генпрокурор Андрій Костін повідомив, що йде з посади через скандали з "інвалідністю" прокурорів. Також вчора президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року. В Україні перевірять рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям.

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