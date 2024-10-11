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Ляшко с СБУ встретились с руководителями МСЭК на фоне коррупционных скандалов

Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и представители СБУ провели встречу с руководителями МСЭК. Темой обсуждения стали коррупционные скандалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Как отмечают в ведомстве, Ляшко вместе с сотрудниками СБУ призвали глав МСЭК жестко и принципиально реагировать на обнаружение фактов предоставления фейкового статуса инвалидности для уклонения от мобилизации. 

Правоохранители рассказали, что с начала года было разоблачено 77 людей, которые причастны к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Также было обнаружено семь преступных группировок, которые состояли из представителей комиссий. 

Минздрав вместе с правоохранителями проработали уже почти 19 тысяч медико-экспертных дел. В результате произошли задержания и вручения подозрений. 

Также в ходе встречи Ляшко, сотрудников СБУ и руководителей МСЭК обсуждалось реформирование медико-социальной экспертизы. Для этого недавно был представлен соответствующий законопроект.

Особенное внимание инициатива уделяет цифровизации МСЭК во время прохождения экспертизы. В частности, использование электронной системы здравоохранения хотят сделать обязательным для принятия решений. 

Скандал с МСЭК

Напомним, только недавно правоохранители поймали на взятках руководителя Хмельницкого центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Она за "денежное вознаграждение" выдавала мужчинам справки об инвалидности. Это позволяло им выезжать из страны.

Дома у Крупы, а также у ее родственников нашли несколько миллионов долларов наличкой. При этом у семьи фигурантки было большое количество дорогостоящего имущества.

На этом фоне Ляшко рассказал о планах реформировать МСЭК. Для этого был создан законопроект.

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Служба безопасности УкраиныВиктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украины