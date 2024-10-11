Ляшко з СБУ зустрілися з керівниками МСЕК на тлі корупційних скандалів

Як зазначають у відомстві, Ляшко разом зі співробітниками СБУ закликали голів МСЕК жорстко та принципово реагувати на виявлення фактів надання фейкового статусу інвалідності для ухилення від мобілізації.

Правоохоронці розповіли, що з початку року було викрито 77 людей, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Також було виявлено сім злочинних угруповань, які складалися з представників комісій.

МОЗ разом із правоохоронцями опрацювали вже майже 19 тисяч медико-експертних справ. В результаті відбулися затримання та вручення підозр.

Також під час зустрічі Ляшка, співробітників СБУ та керівників МСЕК обговорювалося реформування медико-соціальної експертизи. Для цього нещодавно було представлено відповідний законопроект.

Особливу увагу ініціатива приділяє цифровізації МСЕК під час проходження експертизи. Зокрема, використання електронної системи охорони здоров'я хочуть зробити обов'язковим для прийняття рішень.