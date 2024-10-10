Ляшко заявил о работе над реформой МСЭК и раскрыл детали

В Украине работают над реформированием медико-социальной экспертизы. Планируются как точечные, так и глобальные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

Он отметил, что в вопросе реформирования МСЭК работа ведется по двум траекториям.

"Первая - это точечные изменения, которые упрощают процесс прохождения медико-социальной экспертизы и плюс должны предотвращать любые манипуляции, или гонения по кругу тех, кто нуждается в установлении инвалидности", - уточнил Ляшко.

При этом вторая траектория, по его словам, - общая реформа медико-социальной экспертизы.

"Это более сложный процесс, поскольку МСЭК это два понятия - медицинская составляющая и социальная составляющая. Над этим работаем по разным трекам", - объяснил министр.

Он уточнил, что реформа МСЭК - комплекс задач, и если изменить только название или другие вещи - это ни к чему не приведет.

Поэтому решаются четыре ключевых вопроса: кадры, зарплата, безбарьерность и цифровизация. Также Минздрав представил законопроект, которым предлагается ликвидировать МСЭК, как юридическое лицо, и перевести эту функцию в учреждение здравоохранения.