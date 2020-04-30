Ляшко застеріг Раду про ризик поширення коронавірусу під час послаблення карантину

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

За словами Ляшка, Рада повинна враховувати епідемічну ситуацію, коли буде голосувати за будь-які ініціативи щодо виходу з карантину

В Міністерстві охорони здоров'я України закликали Верховну Раду не допустити поширення хвороби під час голосування за економічні рішення послаблення карантину. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Рада повинна враховувати епідемічну ситуацію, коли буде голосувати за будь-які ініціативи щодо виходу з карантину.

"Я б хотів закликати усіх, що нам потрібно, коли ми говоримо про вихід з карантину, знайти баланс між епідемічними заходами і економікою. Ми вчасно зайшли в карантин. Це підтверджують рівні нашої статистики захворюваності на коронавірусну хворобу, і буде досить прикро вийти з карантину швидше, ніж потрібно. Тому коли ми будемо голосувати за будь-які ініціативи щодо виходу з карантину, потрібно враховувати епідемічну ситуацію та вплив економічної цієї діяльності на можливість поширення коронавірусної хвороби", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, Україна обійшла пік зараження коронавірусом завдяки введеним карантинних обмеженням. За словами Ляшко, різкого стрибка захворювань не сталося, і зараз Україна вже знаходиться на плато, яке, тим не менш, може бути довшим, ніж у країнах, де був зареєстрований пік заражень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів наступного тижня ухвалить низку рішень щодо ослаблення карантину з 11 травня. Серед кроків, зокрема, розглядається можливість введення так званого адаптивного карантину - в залежності від епідемічної ситуації в регіонах.