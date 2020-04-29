Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 29 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спалах коронавирусу в Україні очікується протягом тижня

Боротьба з коронавірусом триває в Україні та світі. У МОЗ спостерігають за ситуацією і побоюються спалаху захворювання протягом тижня, а у Києві презентували план пом'якшення карантину після 12 травня. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 29 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заражено коронавірусом 9410 українців

в країні зафіксовано 239 летальних випадків хвороби

у Міністерстві охорони здоров'я очікують спалах захворюваності протягом тижня

мер Києва презентував план послаблення карантину в столиці

ООН прогнозує історичні рівні безробіття і бідності в світі

Статистика захворюваності по Україні

В Україні за останню добу померли від коронавирусу 18 осіб. Це в два рази перевищує показники смертності в попередні дні. Крім того, зафіксовано зростання захворюваності в цілому по країні і особливо в столиці. За останні 24 години заразилися коронавірусом 401 українець. За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії інфіковано COVID-19 в країні 9410 осіб, одужали 992, померли від ускладнень 239. Серед тих, що заразилися 639 дітей і 1843 медичних працівників.

Зростає також кількість хворих у Збройних силах України. За інформацією Медичних сил ЗСУ, заражені 53 військовослужбовців. За оцінкою головного епідеміолога ВСУ Миколи Оліма, зростання захворюваності в українській армії неминуче.

Ситуацію оцінив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко: "Ми не маємо спалаху. Можливо він ще буде, ми маємо тільки 7-й день після Великодня. Ми знаємо, що інкубаційний період до 14 днів…Ми сьогодні не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров’я. Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня".

Пом'якшення карантину в країні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що поступове зняття карантинних обмежень дозволить постійно контролювати ситуацію з захворюваністю і у випадку спалахів оперативно їх локалізувати. "На початку травня ми очікуємо пік захворювання, який ми повинні пройти, щоб почати процес ослаблення обмежень", - зазначив прем'єр.

У Києві влада презентувала план ослаблення карантину після 12 травня. На першому етапі у столиці дозволять відкритися невеликим непродовольчим магазинам з вимогою присутності не більше одного відвідувача на 10 кв метрів, також дозволять роботу перукарень та салонів краси, кафе зможуть виконувати замовлення на винос. Киянам дозволять гуляти у парках і скверах групами не більше 2-х осіб. Закритими для відвідування залишаються школи, садки, дитячі та спортивні майданчики. Транспорт почне роботу в обмеженому режимі.

На нараді в Офісі президента міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлена ​​задача забезпечити подальшу закупівлю захисних засобів для лікарень. "Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19", - сказав президент Володимир Зеленський, звертаючись до Степанова. На дану мить спецрейсами з медичним вантажем з-за кордону займається безпосередньо Офіс президента.

В рамках програми з протидії пандемії Всесвітній банк виділив Україні 135 млн доларів додаткових кредитних коштів для модернізації системи охорони здоров'я. Гроші направляються на оновлення 40 станцій екстреної допомоги та інсультних відділень.

За прогнозом дослідників Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab епідемія коронавирусу в Україні завершиться 8 червня. Значний спад захворюваності в країні очікується 19 травня.

Боротьба з пандемією в світі

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з коронавірусом в країні поліпшується. Кількість заражених скорочується у Нью-Йорку, Новому Орлеані, Детройті, Бостоні і Х'юстоні. Ситуація у Вашингтоні, Денвері, Сіетлі, Індіанаполісі, Сент-Луїсі стабільна, впевнений голова Білого дому. На даний момент в Сполучених Штатах понад 1 млн інфікованих, зафіксовано 56,6 тис летальних випадків COVID-19, одужали 137,7 тис американців. Трамп повідомив про розслідування дій китайської влади, яка, за його словами, могла зупинити пандемію і запобігти подальшому поширенню інфекції у світі.

Різке зростання смертності від коронавирусу спостерігається у Франції. За добу в країні померли 437 осіб. Загальна кількість летальних випадків хвороби в країні досягло 23 293. У той же час в Іспанії зафіксували скорочення показника смертності від COVID-19. За добу від інфекції помер 301 хворий. Всього стали жертвами пандемії 23 822 іспанця.

Туреччина вводить комендантську годину на вихідні. За словами президента Реджепа Тайіпа Ердогана жорсткі обмеження вводяться з 1 по 3 травня. За добу в країні захворіли на коронавірус 2131 громадян. За весь час пандемії заразилися COVID-19 більше 112 тис, померли 29 тис, одужали 4650.

У Словаччині впевнені, що прийняття жорстких карантинних обмежень врятувало країну від високої смертності пандемії. Держава закрила школи, магазини і кордони раніше всіх в Європі, а громадяни почали носити маски ще до оголошення карантину. Сьогодні смертність від коронавирусу в Словаччині складає 3,3 летальних випадки на мільйон населення, - найнижчий показник в ЄС. "Швидкість важлива. Було б ідеально стримувати епідемію на тій стадії, коли ви можете відстежувати контакти кожного нового випадку. Озираючись назад, Словаччина вчинила правильно", - заявила завідувачка кафедри епідеміології у Медичному університеті у Відні Єва Шернхаммер.

На думку експертів ООН, пандемія призведе до безпрецедентних показників бідності та безробіття у світі. Найбільш постраждають малі і середні підприємства, фермери, біженці і мігранти. "Криза, викликана пандемією COVID-19, занурює світову економіку в рецесію з історичними рівнями безробіття та бідності", - йдеться в доповіді організації.