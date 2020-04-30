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Ляшко предостерег Раду о риске распространения коронавируса во время ослабления карантина

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 19:15
Ляшко предостерег Раду о риске распространения коронавируса во время ослабления карантина
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

По словам Ляшко, Рада должна учитывать эпидемическую ситуацию, когда будет голосовать за любые инициативы по выходу из карантина

В Министерстве здравоохранения Украины призвали Верховную Раду не допустить распространения болезни во время голосования за экономические решения ослабления карантина. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Рада должна учитывать эпидемическую ситуацию, когда будет голосовать за любые инициативы по выходу из карантина.

"Я бы хотел призвать всех, что нам нужно, когда мы говорим о выходе из карантина, найти баланс между эпидемическими мероприятиями и экономикой. Мы вовремя зашли в карантин. Это подтверждает уровень нашей статистики заболеваемости коронавирусной болезнью, и будет довольно обидно выйти из карантина быстрее, чем нужно. Поэтому когда мы будем голосовать за любые инициативы по выходу из карантина, нужно учитывать эпидемическую ситуацию и влияние экономической деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни”, - заявил Ляшко.

Напомним, Украина обошла пик заражения коронавирусом благодаря введенным карантинным ограничениям. По словам Ляшко, резкого скачка заболеваний не произошло, и сейчас Украина уже находится на плато, которое, тем не менее, может быть длиннее, чем в странах, где был зарегистрирован пик заражений.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на следующей неделе примет ряд решений по ослаблению карантина с 11 мая. Среди шагов, в частности, рассматривается возможность введения так называемого адаптивного карантина - в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

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