МОЗ заборонить роботу всіх ринків у разі порушення умов карантину, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Поліція буде стежити за ситуацією на ринках в понеділок-вівторок, а в середу буде рішення

Міністерство охорони здоров'я може в середу, 8 квітня, заборонити роботу ринків в Україні у разі систематичних порушень умов карантину. Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, протягом понеділка-вівторка поліція буде реагувати на порушення і закривати ринки, які не дотримуються спеціальних умов роботи в умовах карантину.

"На позаминулому тижні я видав постанову, яка чітко регламентує, коли органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкриватися ринків. Зараз ми разом з Національною поліцією аналізуємо, що відбуваються системні порушення... Якщо не буде ефекту протягом двох днів - у середу ми скасуємо цю постанову та ринки закриють", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Запорізькій області позитивний тест на коронавірус виявся у директора ринку. Частина ринку продовжувала роботу навіть в умовах карантину. Зараз стан здоров'я директора ринку важкий, чоловік перебуває на лікуванні в медичному закладі. Поліція встановлює всіх, з ким контактував хворий.

Додамо, у Міністерстві охорони здоров'я планують почати масове тестування населення на захворювання коронавірусом в Україні. Тестування буде впроваджуватися в кілька етапів. Також планується запуск роботи мобільних лабораторій.