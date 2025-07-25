"Пощечина жертвам": Рубио отреагировал на планы Макрона признать Палестину

Напомним, в четверг, 24 июля, Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху осудил такие намерения Парижа.

Тем временем на премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказывается давление со стороны его правительства и Макрона с требованием признать независимость Палестины.

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