"Пощечина жертвам": Рубио отреагировал на планы Макрона признать Палестину

Соединенные Штаты "решительно отвергают" план президента Франции Эммануэля Макрона о признании Палестинского государства на Генассамблее ООН в сентябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио в соцсети Х.
"Это необдуманное решение лишь служит пропаганде ХАМАСа и задерживает мирный процесс. Это пощечина жертвам 7 октября", - отметил Рубио.
Напомним, в четверг, 24 июля, Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху осудил такие намерения Парижа.
Тем временем на премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказывается давление со стороны его правительства и Макрона с требованием признать независимость Палестины.
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