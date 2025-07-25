"Ляпас жертвам": Рубіо відреагував на плани Макрона визнати Палестину

Нагадаємо, у четвер, 24 липня, Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа.

Тим часом на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера чиниться тиск з боку його уряду і Макрона з вимогою визнати незалежність Палестини.

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