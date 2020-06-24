ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській ОДА проти послаблення карантину у Львові

Новини » Коронавірус     24.06.2020 - 22:10
У Львівській ОДА проти послаблення карантину у Львові
Фото: Максим Козицький (facebook.com/maks.kozytskyy)

В ОДА говорять, що місто порушило вимоги постанови Кабміну

Епідемічна ситуація у Львові не дозволяє послабити карантин на території області. При цьому місто вирішило послабити обмеження, попри вимоги постанови Кабінету міністрів.

Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький на сторінці у Facebook.

За словами Козицького, показники захворюваності на коронавірус у Львові "тримають в заручниках" всю область, адже регіональна комісія з надзвичайних ситуацій не може послабити карантин через високі показники.

Крім того, в ОДА закликали мешканців міста та області дотримуватися обмежень, щоб епідемічна ситуація дозволила послабити карантин.

Зазначимо, останнім часом Львів перший за кількістю нових випадків коронавірус в країні. Лише за минулу добу виявили понад 200 нових хворих. Однак, попри ці показники, місцева влада вирішила послабити карантину.

У Львові дозволили роботу кафе й ресторанів, спортзалів та фітнес-клубів.

При цьому Львівська область продовжила карантин до 30 червня без послаблень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Львівкарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся