У Львівській ОДА проти послаблення карантину у Львові

Фото: Максим Козицький (facebook.com/maks.kozytskyy)

В ОДА говорять, що місто порушило вимоги постанови Кабміну

Епідемічна ситуація у Львові не дозволяє послабити карантин на території області. При цьому місто вирішило послабити обмеження, попри вимоги постанови Кабінету міністрів.

Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький на сторінці у Facebook.

За словами Козицького, показники захворюваності на коронавірус у Львові "тримають в заручниках" всю область, адже регіональна комісія з надзвичайних ситуацій не може послабити карантин через високі показники.

Крім того, в ОДА закликали мешканців міста та області дотримуватися обмежень, щоб епідемічна ситуація дозволила послабити карантин.

Зазначимо, останнім часом Львів перший за кількістю нових випадків коронавірус в країні. Лише за минулу добу виявили понад 200 нових хворих. Однак, попри ці показники, місцева влада вирішила послабити карантину.

У Львові дозволили роботу кафе й ресторанів, спортзалів та фітнес-клубів.

При цьому Львівська область продовжила карантин до 30 червня без послаблень.

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Автор: Дмитро Левицький