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У Львові відкрили ресторани та спортклуби

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 13:43
У Львові відкрили ресторани та спортклуби
Фото: карантин у Львові (РБК-Україна)

Власників закладів зобов'язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників

Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові дозволила роботу закладів громадського харчування, спортивних та фітнес-клубів.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий.

Дозволили роботу кафе та ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів - до 10 відвідувачів.

Аналогічно до Києва у Львові зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

"Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу" - додав Садовий.

Нагадаємо, Львів є антилідером по кількості нових випадків коронавірусу у всій країні. Сьогодні повідомили про ще 203 заражених за минулу добу.

Як відомо, у Львівській області карантинні заходи продовжили до 30 червня 2020 року.

Також повідомлялось, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ресторан
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