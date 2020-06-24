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Во Львовской ОГА против ослабления карантина во Львове

Новости » Коронавирус     24.06.2020 - 22:10
Во Львовской ОГА против ослабления карантина во Львове
Фото: Максим Козицкий (facebook.com/maks.kozytskyy)

В ОГА говорят, что город нарушил требования постановления Кабмина

Эпидемическая ситуация во Львове не позволяет ослабить карантин на территории области. При этом город решил ослабить ограничения, несмотря на требования постановления Кабинета министров.

Об этом заявил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий на странице в Facebook.

По словам Козицкого, показатели заболеваемости коронавирусом во Львове "держат в заложниках" всю область, ведь региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям не может ослабить карантин из-за высоких показателей.

Кроме того, в ОГА призвали жителей города и области соблюдать ограничения, чтобы эпидемическая ситуация позволила ослабить карантин.

Отметим, в последнее время Львов первый по количеству новых случаев коронавируса в стране. Только за прошедшие сутки выявили более 200 новых больных. Однако, несмотря на эти показатели, местные власти решили ослабить карантин.

Во Львове разрешили работу кафе и ресторанов, спортзалов и фитнес-клубов.

При этом Львовская область продлила карантин до 30 июня без послаблений.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Львовкарантин
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