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У Львівській області жінку госпіталізовано до реанімації через укус змії

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 09:29
Ілюстративне фото (facebook.comMaxim-Ryzhkov)
Ілюстративне фото (facebook.comMaxim-Ryzhkov)

Жінку на власній присадибній ділянці вкусила змія

У Львівській області жительку с. Верхнє Синьовидне госпіталізовано до реанімації через укус змії. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

"22 червня о 18:25 у реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано жительку с. Верхнє Синьовидне Сколівського району, 1982 року народження, яку на власній присадибній ділянці у ліву стопу вкусила змія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах четверо осіб госпіталізували до реанімації через укус змії. Як повідомлялося, від укусів змій постраждали мешканки сел. Верхнє Синьовидне, с. Плав’є, с. Жупани (Львівська область), а також с. Лози Закарпатської області.

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Теги публікації: Львовская область, реанимация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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