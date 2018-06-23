У Львівській області жінку госпіталізовано до реанімації через укус змії

Жінку на власній присадибній ділянці вкусила змія

У Львівській області жительку с. Верхнє Синьовидне госпіталізовано до реанімації через укус змії. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

"22 червня о 18:25 у реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано жительку с. Верхнє Синьовидне Сколівського району, 1982 року народження, яку на власній присадибній ділянці у ліву стопу вкусила змія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах четверо осіб госпіталізували до реанімації через укус змії. Як повідомлялося, від укусів змій постраждали мешканки сел. Верхнє Синьовидне, с. Плав’є, с. Жупани (Львівська область), а також с. Лози Закарпатської області.