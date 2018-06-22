До лікарень госпіталізували мешканок Закарпатської та Львівської областей

В Карпатах четверо осіб госпіталізували до реанімації через укус змії. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

"21 червня протягом доби до медиків звернулось 4 особи із діагнозом - укус змії", - йдеться у повідомленні.

Так, у реанімаційне відділення поступили: жінка 1979 року народження, жителька с. Лози Воловецького району Закарпатської області, з діагнозом - укус змії третього пальця лівої кисті; жінка 1994 року народження, жителька сел. Верхнє Синьовидне Сколівського району, з діагнозом - укус змії правої гомілки; жінка 1947 року народження, жителька с. Плав’є Сколівського району, з діагнозом - укус змії правого гомілкового - ступневого суглобу; дівчина 2003 року народження, жителька с. Жупани Сколівського району, з діагнозом - укус змії лівої стопи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лісах Київської області через спеку і сухої погоди активізувалися змії.