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В Карпатах четверо осіб госпіталізували до реанімації через укус змії

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 11:53
Ілюстративне фото (facebook.comMaxim-Ryzhkov)
Ілюстративне фото (facebook.comMaxim-Ryzhkov)

До лікарень госпіталізували мешканок Закарпатської та Львівської областей

В Карпатах четверо осіб госпіталізували до реанімації через укус змії. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

"21 червня протягом доби до медиків звернулось 4 особи із діагнозом - укус змії", - йдеться у повідомленні.

Так, у реанімаційне відділення поступили: жінка 1979 року народження, жителька с. Лози Воловецького району Закарпатської області, з діагнозом - укус змії третього пальця лівої кисті; жінка 1994 року народження, жителька сел. Верхнє Синьовидне Сколівського району, з діагнозом - укус змії правої гомілки;  жінка 1947 року народження, жителька с. Плав’є Сколівського району, з діагнозом - укус змії правого гомілкового - ступневого суглобу; дівчина 2003 року народження, жителька с. Жупани Сколівського району, з діагнозом - укус змії лівої стопи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лісах Київської області через спеку і сухої погоди активізувалися змії.

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Теги публікації: Карпаты, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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