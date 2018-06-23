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Во Львовской области женщину госпитализировали в реанимацию из-за укуса змеи

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 09:29
Иллюстративное фото (facebook.comMaxim-Ryzhkov)
Иллюстративное фото (facebook.comMaxim-Ryzhkov)

Женщину на собственном приусадебном участке укусила змея

Во Львовской области жительницу с. Верхнее Синевидное госпитализировали в реанимацию из-за укуса змеи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"22 июня в 18:25 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести госпитализировали жительницу с. Верхнее Синевидное Сколевского района, 1982 года рождения, которую на собственном приусадебном участке в левую стопу укусила змея", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах четверо человек госпитализировали в реанимацию из-за укуса змеи. Как сообщалось, от укусов змей пострадали жительницы с. Верхнее Синевидное, с. Плавье, с. Жупаны (Львовская область), а также с. Лозы Закарпатской области.

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Теги публикации: Львовская область, реанимация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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