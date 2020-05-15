У Львівській області зареєстровано 38 нових випадків COVID-19

У Львівській області за останні 24 години виявлено 38 позитивних ПЛР-тестів на COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, наразі в області лабораторно підтверджено 942 випадки коронавірусу, з них 180 пацієнтів одужали та ще 23 людини померли. Однак, наразі статистика ще не врахувала одного пацієнта, який помер також з діагнозом коронавірусу.

Загалом в інфекційній лікарні перебуває 164 особи, з них в реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

Нагадаємо, Чернівецька та Волинська області, а також Києва стали лідерами за кількістю нових заражень коронавірусом COVID-19. Також, за даними РНБО, в чотирьох регіонах за добу не було підтверджено жодного випадку коронавірусу - Луганська, Миколаївська, Полтавська та Сумська області.

Також в Україні зареєстровано 17 330 випадків інфікування коронавірусом. На амбулаторному лікуванні перебуває 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників.

Крім того, в країні за минулу добу померли 20 пацієнтів з коронавірусом COVID-19.