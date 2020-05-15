У Києві, Чернівецькій та Волинській областях виявлено найбільше зростання захворювань COVID-19

Ще в чотирьох областях коронавірус не зафіксовано
Чернівецька та Волинська області, а також Києва стали лідерами за кількістю нових заражень коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення коронавіруса РНБО України.
Також, за даними РНБО, в чотирьох регіонах за добу не було підтверджено жодного випадку коронавіруса - Луганська, Миколаївська, Полтавська та Сумська області.
загалом ситуація по областях виглядає так:
Зазначимо, станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань. Померли за добу ще 20 пацієнтів. Всього жертвами COVID-19 стали 476 осіб.
Автор: Игорь Литвиненко