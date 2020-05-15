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У Києві, Чернівецькій та Волинській областях виявлено найбільше зростання захворювань COVID-19

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 09:33
У Києві, Чернівецькій та Волинській областях виявлено найбільше зростання захворювань COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще в чотирьох областях коронавірус не зафіксовано

Чернівецька та Волинська області, а також Києва стали лідерами за кількістю нових заражень коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення коронавіруса РНБО України.

Також, за даними РНБО, в чотирьох регіонах за добу не було підтверджено жодного випадку коронавіруса - Луганська, Миколаївська, Полтавська та Сумська області.

загалом ситуація по областях виглядає так:

  • Вінницька обл. +20;
  • Волинська обл. +47;
  • Дніпропетровська обл. +10;
  • Донецька обл. +4;
  • Житомирська обл. +5;
  • Закарпатська обл. +25;
  • Запорізька обл. +9;
  • Івано-Франківська обл. +22;
  • Київ р. +56;
  • Київська обл. +27;
  • Кіровоградська обл. +5;
  • Луганська обл. +0;
  • Львівська обл. +38;
  • Миколаївська обл. +0;
  • Одеська обл. +19;
  • Полтавська обл. +0;
  • Рівненська обл. +12;
  • Сумська обл. +0;
  • Тернопільська обл. +27;
  • Харківська обл. +44;
  • Херсонська обл. +2;
  • Хмельницька обл. +13;
  • Черкаська обл. +2;
  • Чернівецька обл. +84;
  • Чернігівська обл. +12.

Зазначимо, станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань. Померли за добу ще 20 пацієнтів. Всього жертвами COVID-19 стали 476 осіб.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України вирусобластиКоронавірус
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