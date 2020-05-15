Во Львовской области зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19

Во Львовской области за последние 24 часа выявлено 38 положительных ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, сейчас в области лабораторно подтверждено 942 случая коронавируса, из них 180 пациентов выздоровели и еще 23 человека умерли. Однако, пока статистика еще не учла одного пациента, который умер с диагнозом коронавирус.

В целом в инфекционной больнице находится 164 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.

Напомним, Черновицкая и Волынская области, а также Киев стали лидерами по числу новых заражений коронавирусом COVID-19. Также, по данным СНБО, в четырех регионах за сутки не было подтверждено ни одного случая коронавируса - Луганская, Николаевская, Полтавская и Сумская области.

Также в Украине зарегистрировано 17 330 случаев инфицирования коронавирусом. На амбулаторном лечении находится 11 842 пациенты, из них 1004 ребенка и 2797 медработников.

Кроме того, в стране за минувшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом COVID-19.