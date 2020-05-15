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В США через пандемію роботу втратили 36 млн осіб

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 09:09
В США через пандемію роботу втратили 36 млн осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Близько трьох мільйонів безробітних було зареєстровано протягом останнього тижня

У Сполучених Штатах від початку пандемії коронавірусу 36 млн американців втратили свою роботу. Про це повідомляє TheGuardian.

Як повідомляється, від середини березня понад 36 млн мешканців США подали заявки на отримання державної допомоги з безробіття, з них близько трьох мільйонів безробітних було зареєстровано протягом останнього тижня. Таким чином частка безробітних зросла до 14,7 відсотків, що є найбільшим показником із часів Великої депресії.

Не дивлячись на те, що США послаблюють карантин тим самим уможливлюють роботу малого й середнього бізнесу, люди продовжують втрачати роботу. Реальна кількість безробітних може бути ще більшою ніж офіційні дані.

Як зазначається, Конгрес США виділив 350 млрд доларів на підтримку бізнесу (кредити і гранти) в межах так званої Payroll Protection Program. Нещодавно Конгрес США вирішив розширити цю програму на ще 320 млрд доларів.

Нагадаємо, у США 27 млн людей можуть позбутися медичного страхування через втрату роботи у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиработаКоронавірус
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