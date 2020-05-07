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У Львівській області зафіксували новий антирекорд по кількості заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 09:05
У Львівській області зафіксували новий антирекорд по кількості заражених коронавірусом
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Львівській області збільшується динаміка по кількості заражених коронавірусом

У Львівській області другий день поспіль фіксують збільшення кількості заражених коронавірусом, за добу заразились ще 42 людини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своєму Telegram-каналі.

Як він зазначив, динаміка збільшується.

"+42 підтверджені діагнози COVID-19 за добу на Львівщині. Це більше ніж було вчора. Не можемо робити об’єктивних висновків з 2 днів, але динаміка збільшується і ми за цим уважно слідкуємо", - написав він.

Нагадаємо, вчора Садовий повідомив, що в області було 38 заражених за добу і це був антирекорд за весь карантин.

Також у Львівській області підтвердили ще один летальний випадок від коронавірусу. 60-річний житель Львова помер ще 28 квітня. Лабораторне підтвердження наявності коронавірусу прийшло 2 травня.

РБК-Україна писало, що у Донецькій області кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла та нині становить 89 осіб.

Також видання писало, що за минулу добу в Україні захворювання на коронавірус виявили у понад 70 медичних працівників. В країні станом на 6 травня коронавірусом заразилися понад 2250 медиків.

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