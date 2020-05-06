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У Львівській області зафіксували антирекорд по коронавірусу

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 08:30
У Львівській області зафіксували антирекорд по коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Садовий повідомив про майже 40 заражених коронавірусом у області за добу

У Львівській області за добу заразились коронавірусом 39 людей, мер міста Львів Андрій Садовий називає цю кількість - рекордом. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Садовий зазначив, що рішення про послаблення карантину будуть приймати лише за умови, що динаміка буде йти на спад

"39 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це рекордна цифра за весь час карантину", - написав він.

У Львівській області зафіксували антирекорд по коронавірусу

Нагадаємо, останні дні у Львівській області кількість заражених збільшувалась на 13-16 людей.

Раніше у Львівській області підтвердили ще один летальний випадок від коронавірусу. 60-річний житель Львова помер ще 28 квітня. Лабораторне підтвердження наявності коронавірусу прийшло 2 травня.

Крім того, у Львівській області вирішили зняти обмеження на в'їзд до села Давидів, де стався спалах коронавірусу.

РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні зафіксували спад кількості нових захворювань COVID-19. За добу підтвердили 502 інфікування, що на 48 менше, ніж днем раніше. Загальна кількість інфікованих в Україні становить 11 913 осіб.

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