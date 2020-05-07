У Донецькій області коронавірусом захворіли 89 людей, серед них дитина

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вилікувалися від інфекції троє медиків

У Донецькій області кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла та нині становить 89 осіб. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко ввечері у середу, 6 травня.

Також, за його словами, троє медпрацівників одужали протягом цієї доби - другий ПЛР-тест на COVID-19 у всіх показав негативний результат.

"Це фельдшерка швидкої допомоги з Маріуполя, а також медсестра та санітарка з Бахмуту. Крім того, 30 контактних осіб по одному з підтверджених випадків по Бахмуту також отримали негативні результати на наявність коронавірусу - ПЛР-дослідження їх матеріалів проводили у Києві", - зазначив Кириленко.

Щодо нових хворих, то за добу в області офіційно їх зафіксовано три - два у Маріуполі, один у Костянтинівці.

"Серед маріупольців з позитивним результатом на COVID-19 - дев'ятирічна дитина з родини раніше інфікованого, а також 63-річна пенсіонерка з кола контактних осіб по Обласній лікарні інтенсивного лікування. У Костянтинівці коронавірусну хворобу діагностували у 54-річної жінки, яка на початку травня повернулася з Росії та крім того, контактувала з особою, у якої також підтверджена наявність коронавірусу", - повідомив голова ОДА.

Всього у Донецькій області три людини померли, 17 одужали, 69 продовжують лікування.

Нагадаємо, у Харківській області кількість випадків інфікування коронавірусом медиків досягла 101. За минулу добу в області підтвердили 13 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні захворювання на коронавірус виявили у понад 70 медичних працівників. В країні станом на 6 травня коронавірусом заразилися понад 2250 медиків.