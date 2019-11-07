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У Львівській області затримали причетного до вибуху в багатоповерхівці

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 12:04
У Львівській області затримали причетного до вибуху в багатоповерхівці
Фото: на місці вибуху у Стрию (lv.npu.gov.ua)

Зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення

У Львівській області правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату в одній з багатоповерхівок в Стрию. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, правоохоронці встановили, що до вибуху в багатоповерхівці причетний 28-річний мешканець цього ж будинку. Чоловік підірвав гранату РГД-5 на сходовій клітині під'їзду. Під час скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), також вирішується питання про відкриття провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Порушнику загрожує покарання у вигляді тримання під вартою терміном до 7 років.

"Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, призначені експертизи", - додали в поліції

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 6 листопада в одній з багатоповерхівок в Стрию стався вибух. Тоді в поліції повідомляли, що, ймовірно, в під'їзді багатоповерхівки вибухнула граната. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що у Рівному вранці 7 листопада на подвір'я місцевого підприємця кинули гранату. Правоохоронці встановили, що на подвір'ї вибухнула граната РГД-5. Від вибуху ніхто не постраждав.

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