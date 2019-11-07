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У Львівській області стався вибух в багатоповерхівці

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 09:28
У Львівській області стався вибух в багатоповерхівці
Фото: на місці вибуху у Львові (lv.npu.gov.ua)

В під'їзді вибухнула граната

У Стрию (Львівска область) ввечері 6 листопада стався вибух в одній з житлових багатоповерхівок, розташованій на вулиці Сковороди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, близько 23:35 правоохоронці Стрия отримали інформацію про те, що в під'їзді багатоповерхівки на вулиці Сковороди пролунав вибух.

За попередніми даними поліції, в під'їзді будинку, а саме на сходовій клітці між 2 та 3 поверхами вибухнула граната. Тип гранати буде встановлено під час експертизи. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особу правопорушника. Також вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на ринку "Радосинь" невідомий підірвав гранату. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Вибух пошкодив лише скло та фасад споруд. Подія була кваліфікована як умисне пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Напередодні у центрі Києва на вулиці Пушкінській ввечері стався вибух гранати, в результаті якого дві людини загинули. Осколкові поранення також отримала дівчина, яка проходила повз.

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