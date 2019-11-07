Во Львовской области задержали причастного к взрыву в многоэтажке

Фото: на месте взрыва в Стрые (lv.npu.gov.ua)

Злоумышленнику грозит до 7 лет заключения

Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату в одной из многоэтажек в Стрые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, правоохранители установили, что к взрыву в многоэтажке причастен 28-летний житель этого же дома. Мужчина взорвал гранату РГД-5 на лестничной клетке подъезда. Во время совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), также решается вопрос об открытии производства по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Нарушителю грозит наказание в виде содержания под стражей сроком до 7 лет.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы", - добавили в полиции

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 6 ноября в одной из многоэтажек в Стрые произошел взрыв. Тогда в полиции сообщали, что, вероятно, в подъезде многоэтажки взорвалась граната. В результате взрыва никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в Ровно утром 7 ноября во двор местного предпринимателя бросили гранату. Правоохранители установили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. От взрыва никто не пострадал.