В Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість випадків зросла до 196

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні сьогодні зросла до 196. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за добу в Україну було підтверджено 40 нових випадків коронавірусу. Померли від захворювання COVID-19 п'ятеро українців. Один пацієнт одужав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області сьогодні виявили нові випадки зараження коронавірусом. Захворювання діагностували у жителів Бердичева та Малина. Обидва заражених є контактними особами хворої коронавірусом людини.

Також РБК-Україна писало, що у Тернопільській області кількість заражених коронавірусом перевищила 20. Сьогодні коронавірус підтвердили у 4 жителів Тернопільської області.

Як відомо, коронавірус виявили вже в 15 областях та Києві. Загалом станом на ранок 26 березня було зафіксовано 156 випадків, а також досліджували 37 підозр.

Додамо, що у Чернівецькій ОДА заявили про одужання ще 3 пацієнтів, хворих коронавірусом. Коронавірусом перехворіли дитина та двоє дорослих. Одужалу дитину вже виписали з лікарні.