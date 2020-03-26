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У Тернопільській області кількість хворих коронавірусом перевищила 20

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 20:35
У Тернопільській області кількість хворих коронавірусом перевищила 20
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Коронавірус виявили у 11-річного малюка і його мами

У Тернопільській області кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом зросло до 24. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Так, станом на 20:00 відомо про 21 хворому коронавірусом, які проживають у Монастирському районі та один летальний випадок.

"СОVID-19 підтверджено в одинадцятирічного дитини і його мами з Монастирського району, які знаходяться в Тернопільській міській дитячій лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також коронавірус виявили 57-річного жителя міста Заліщики. Зараз він знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Також у 55-річного жителя Тернополя. Він звернувся до сімейного лікаря і знаходиться на самоізоляції.

Крім того, ще один підтверджений випадок коронавіруса був зафіксований у жителя Золота Потоку Бучацького району. Він є медиком Монастириської лікарні.

Нагадаємо, коронавірус зафіксований вже в 15 областях і Києві, зафіксовано 156 заражень і досліджуються 37 підозр. Зокрема, в Івано-Франківській - 16, у Київській - 24, Чернівецькій - 42 випадки зараження і в Києві - 34 випадків.

Також заразився коронавірусом військовий, якому 70 років. Його госпіталізували у військовий госпіталь.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці зросло число заражених коронавірусом до 40.

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