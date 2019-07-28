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У Львівській області суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на шести дільницях

Новини » Вибори 2019    28.07.2019 - 17:49
У Львівській області суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на шести дільницях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суд постановив перерахувати голоси на шести ділянках 119 округу

Сьогодні судді Львівського окружного суду прийняли рішення за адміністративним позовом кандидатів у народні депутати України на позачергових вибори в Раду 119 округу Віталія Кравчука і Ореста Кавецького, зокрема, суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на шести ділянках 119 округу. Про це повідомляє місцеве видання "Бузький медіа портал".

За рішенням суду, ОВК має провести перерахунок голосів на шести дільницях № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673 округу 119, про що скласти відповідні протоколи.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла протоколи про результати голосування на парламентських виборах ще від 67 окружних виборчих комісій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 липня Центральна виборча комісія почала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками про результати виборів у Раду.

Крім того, попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.

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