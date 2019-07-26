ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК прийняла оригінальні протоколи з майже 200 округів

Новини » Вибори 2019    26.07.2019 - 19:29
ЦВК прийняла оригінальні протоколи з майже 200 округів
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Комісія встановлює остаточні результати голосування

Центральна виборча комісія прийняла протоколи про результати голосування на парламентських виборах ще від 67 окружних виборчих комісій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК Facebook.

ЦВК прийняла оригінальні протоколи з майже 200 округів

Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 67 територіальних виборчих округів:

  • № 12, 14, 15, 16, 18 (Вінницька область),

  • № 19, 20, 23 (Волинська область),

  • № 25, 29, 32, 34, 35 (Дніпропетровська область),

  • № 65, 66, 67 (Житомирська область ),

  • № 78 (Запорізька область),

  • № 83, 84, 85 (Івано-Франківська область),

  • № 95, 96, 98 (Київська область),

  • № 101 (Кіровоградська область),

  • № 106, 107 (Луганська область),

  • № 119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львівська область),

  • № 135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одеська область),

  • № 147, 148, 151 (Полтавська область),

  • № 153, 156 (Рівненська область),

  • № 157, 161 (Сумська область),

  • № 163, 166 (Тернопільська область),

  • № 170, 172, 179 (Харківська область),

  • № 182, 183, 186 (Херсонська область),

  • № 189, 191, 192 ( Хмел ьницька область),

  • № 196, 197 (Черкаська область),

  • № 201, 202, 204 (Чернівецька область),

  • № 206, 208, 209, 210 (Чернігівська область),

  • № 214, 223 (Київ)

Таким чином, станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 ОВО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 липня Центральна виборча комісія почала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками про результати виборів у Раду.

Крім того, попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.

Поліція прийшла з обшуками на округ в Кривому Розі Українці віддали понад 178 тис. голосів за кандидатів-двійників
Новини України Порошенко Зеленський выборы 2019Центральна виборча комісія
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся