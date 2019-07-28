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Во Львовской области суд принял решение о пересчете голосов на шести участках

Новости » Выборы 2019    28.07.2019 - 17:49
Во Львовской области суд принял решение о пересчете голосов на шести участках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд постановил пересчитать голоса на шести участках 119 округа

Сегодня судьи Львовского окружного суда приняли решение по административному иску кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Раду по 119 округу Виталия Кравчука и Ореста Кавецкого, в частности, суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119 округа. Об этом сообщает местное издание "Бужский медиа портал".

По решению суда, ОИК должна осуществить пересчет голосов на шести участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673 округа 119, о чем составить соответствующие протоколы.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы о результатах голосования на парламентских выборах еще от 67 окружных избирательных комиссий. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля Центральная избирательная комиссия начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.

Кроме того, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

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