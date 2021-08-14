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У Львівській області шахтарі отримають зарплату за три місяці: коли почнуться виплати

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Субота 14 серпня 2021 15:21
У Львівській області шахтарі отримають зарплату за три місяці: коли почнуться виплати Фото: шахтарям у Львівській області виплатять зарплати (УНІАН)
Автор: Инна Собора

Уряд спрямує у серпні 653 млн гривень на виплату зарплат шахтарям. Третина із цієї суми піде на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям в Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Львівської ОДА Максима Козицького в Facebook.

За ці кошти має бути покрито заборгованість за квітень-червень 2021 року для ДП "Львіввугілля".

"Виплати, за домовленістю з Мінфіном, буде проведено вже з понеділка, 16 серпня", - повідомив Козицький.

Нагадаємо, в середині березня повідомлялося, що Міненерго розблокувало виплату зарплат шахтарям.

РБК-Україна писало, що з березня цього року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню. Йдеться про страхові виплати.

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