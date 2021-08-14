У Львівській області шахтарі отримають зарплату за три місяці: коли почнуться виплати
Фото: шахтарям у Львівській області виплатять зарплати (УНІАН)
Уряд спрямує у серпні 653 млн гривень на виплату зарплат шахтарям. Третина із цієї суми піде на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям в Львівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Львівської ОДА Максима Козицького в Facebook.
За ці кошти має бути покрито заборгованість за квітень-червень 2021 року для ДП "Львіввугілля".
"Виплати, за домовленістю з Мінфіном, буде проведено вже з понеділка, 16 серпня", - повідомив Козицький.
Нагадаємо, в середині березня повідомлялося, що Міненерго розблокувало виплату зарплат шахтарям.
РБК-Україна писало, що з березня цього року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню. Йдеться про страхові виплати.