У Львівській області шахтарі отримають зарплату за три місяці: коли почнуться виплати

Уряд спрямує у серпні 653 млн гривень на виплату зарплат шахтарям. Третина із цієї суми піде на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям в Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Львівської ОДА Максима Козицького в Facebook .

За ці кошти має бути покрито заборгованість за квітень-червень 2021 року для ДП "Львіввугілля".

"Виплати, за домовленістю з Мінфіном, буде проведено вже з понеділка, 16 серпня", - повідомив Козицький.