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В Україні зросли щомісячні страхові виплати шахтарям

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 10:48
В Україні зросли щомісячні страхові виплати шахтарям Фото: щомісячні страхові виплати шахтарям зросли (pixabay.com)
Автор: Юлія Струк

З березня цього року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню. Йдеться про страхові виплати.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування.

Фонд щомісяця фінансує страхові виплати, які компенсують частину втраченого доходу відповідно до ступеня втрати працездатності, для 87,4 тисячі потерпілих гірничої галузі та членів їх сімей у разі смерті потерпілих.

"За підсумками перерахунку страхових виплат з березня 2021 року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню та склав 6 048,6 грн. Це на 1 668,6 грн більше, ніж середній показник розміру такої виплати для усіх потерпілих", - сказано у повідомленні.

Фонд соцстрахування, відповідно до рішення уряду, збільшив розмір щомісячних страхових виплат для потерпілих усіх галузей та членів їх родин на 11%.

Перерахунок здійснили з 1 березня для 200 тисяч осіб, на підвищені страхові виплати за березень направлено 885 млн гривень.

Нагадаємо, на початку квітня на вугільній шахті в Нововолинську Волинської області унаслідок аварії ліфта постраждали робітники. Дев'ять гірників доставили в лікарню.

Як писало РБК-Україна, наприкінці 2020 року в результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.

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