В Україні зросли щомісячні страхові виплати шахтарям

З березня цього року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню. Йдеться про страхові виплати.

Фонд щомісяця фінансує страхові виплати, які компенсують частину втраченого доходу відповідно до ступеня втрати працездатності, для 87,4 тисячі потерпілих гірничої галузі та членів їх сімей у разі смерті потерпілих.

"За підсумками перерахунку страхових виплат з березня 2021 року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню та склав 6 048,6 грн. Це на 1 668,6 грн більше, ніж середній показник розміру такої виплати для усіх потерпілих", - сказано у повідомленні.

Фонд соцстрахування, відповідно до рішення уряду, збільшив розмір щомісячних страхових виплат для потерпілих усіх галузей та членів їх родин на 11%.

Перерахунок здійснили з 1 березня для 200 тисяч осіб, на підвищені страхові виплати за березень направлено 885 млн гривень.