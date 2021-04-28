В Україні зросли щомісячні страхові виплати шахтарям
З березня цього року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню. Йдеться про страхові виплати.
Фонд щомісяця фінансує страхові виплати, які компенсують частину втраченого доходу відповідно до ступеня втрати працездатності, для 87,4 тисячі потерпілих гірничої галузі та членів їх сімей у разі смерті потерпілих.
"За підсумками перерахунку страхових виплат з березня 2021 року середній розмір виплати шахтарям зріс на 591 гривню та склав 6 048,6 грн. Це на 1 668,6 грн більше, ніж середній показник розміру такої виплати для усіх потерпілих", - сказано у повідомленні.
Фонд соцстрахування, відповідно до рішення уряду, збільшив розмір щомісячних страхових виплат для потерпілих усіх галузей та членів їх родин на 11%.
Перерахунок здійснили з 1 березня для 200 тисяч осіб, на підвищені страхові виплати за березень направлено 885 млн гривень.
Нагадаємо, на початку квітня на вугільній шахті в Нововолинську Волинської області унаслідок аварії ліфта постраждали робітники. Дев'ять гірників доставили в лікарню.
Як писало РБК-Україна, наприкінці 2020 року в результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.