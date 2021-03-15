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Міненерго розблокувало виплату зарплат шахтарям: скільки витратять з держбюджету

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 15:21
Міненерго розблокувало виплату зарплат шахтарям: скільки витратять з держбюджету Фото: шахтар (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівництво Міністерства енергетики підписало низку наказів, що забезпечують фінансування роботи енергосектору з державного бюджету України. Зокрема будуть профінансовані виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

За даними прес-служби, підписані накази про затвердження паспортів бюджетних програм, що забезпечують:

  • виплати зарплат шахтарям (понад 3 млрд грн на 2021 рік, включно із фінансуванням робіт на шахті 10 Нововолинська);
  • фінансування шахт, що перебувають у стані ліквідації, а також шахти "Надія" (понад 1 млрд грн);
  • фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 млн грн);
  • фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів (42 млн грн);
  • фінансування державної програми "теплих" кредитів (150 млн грн).

Як зазначили в прес-службі, розблокування стало можливим завдяки закону, який наділив виконувачів обов‘язків міністра можливістю повноцінно реалізовувати функції міністра, зокрема і в питаннях фінансування.

До прийняття цього закону діяла низка обмежень для виконувача обов’язків міністра. Зокрема, не було повноважень підписувати бюджетні програми. Це, в свою чергу, блокувало фінансування зарплат та інших заходів в галузі за рахунок держбюджету.

Нагадаємо, закон про повернення широких повноважень виконуючим обов'язки міністрів набрав чинності 6 березня.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став законопроект про держслужбовців. Глава держави хотів, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.

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