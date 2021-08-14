Во Львовской области шахтеры получат зарплату за три месяца: когда начнутся выплаты
Фото: шахтерам во Львовской области выплатят зарплаты (УНИАН)
Правительство направит в августе 653 млн гривен на выплату зарплат шахтерам. Треть из этой суммы пойдет на погашение задолженности по зарплате шахтерам во Львовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого в Facebook.
За эти средства должна быть покрыта задолженность за апрель-июнь 2021 года для ГП "Львовуголь".
"Выплаты, по договоренности с Минфином, будут проведены уже с понедельника, 16 августа", - сообщил Козицкий.
Напомним, в середине марта сообщалось, что Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам.
РБК-Украина писало, что с марта этого года средний размер выплаты шахтерам вырос на 591 гривну. Речь идет о страховых выплатах.